ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке

Вооружённые силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении отмечается, что атаке украинского ударного дрона подвергся Никитовский район города. Информации о пострадавших пока нет.

Как уточнил в личном Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько, взрывоопасный предмет был сброшен с БПЛА на котельную. В результате этого повреждение получило находящееся там оборудование.

Ранее сообщалось, что с начала суток в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, ещё шестеро получили ранения.