ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что атаке украинского ударного дрона подвергся Никитовский район города. Информации о пострадавших пока нет.
Как уточнил в личном Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько, взрывоопасный предмет был сброшен с БПЛА на котельную. В результате этого повреждение получило находящееся там оборудование.
Ранее сообщалось, что с начала суток в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, ещё шестеро получили ранения.