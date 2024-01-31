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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке

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Вооружённые силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что атаке украинского ударного дрона подвергся Никитовский район города. Информации о пострадавших пока нет.

Как уточнил в личном Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько, взрывоопасный предмет был сброшен с БПЛА на котельную. В результате этого повреждение получило находящееся там оборудование.

Ранее сообщалось, что с начала суток в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, ещё шестеро получили ранения.

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