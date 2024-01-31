Два мирных жителя погибли, шесть ранены с начала суток в ДНР при обстрелах ВСУ

Два мирных жителя погибли, ещё шесть, включая ребёнка, получили ранения вследствие обстрелов ВСУ с начала суток, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате обстрелов со стороны Украины погибли два человека, пострадали шесть мирных граждан. В Петровском районе столицы региона ранены четыре гражданских лица», — сообщил он.

По словам Пушилина, в числе пострадавших — девочка 2010 года рождения.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил о гибели двух мирных жителей в результате попадания беспилотника ВСУ в гражданский автомобиль.

Также три человека погибли от ударов ВСУ по Калининскому району Донецка, который произошёл днём 29 января, украинские войска атаковали город из РСЗО «Град».