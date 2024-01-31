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ВСУ сбросили беспилотник на гражданский автомобиль в ДНР, два человека погибли

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели двух мирных жителей в результате попадания беспилотника ВСУ в гражданский автомобиль.

«В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата ВФУ в гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк около пгт Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан, один человек ранен», — заявил он.

Ранее три человека погибли от ударов ВСУ по Калининскому району Донецка, который произошёл днём 29 января, украинские войска атаковали город из РСЗО «Град».

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что шестеро пострадавших в результате обстрела Вооружёнными силами Украины рынка в Донецке в воскресенье, 21 января, остаются в больнице.

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