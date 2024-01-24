Пушилин: шестеро пострадавших при обстреле Донецка 21 января остаются в больнице
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В медучреждении на стационарном лечении шесть раненных в тот день пациентов», — говорится в сообщении.
По словам Пушилина, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.
Глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации, он призвал их осудить теракт, совершённый ВСУ в Донецке 21 января.