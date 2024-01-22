Глава СПЧ Фадеев призвал международные организации осудить теракт ВСУ в Донецке
- РИА Новости
Обращения направлены Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского союза.
«Украинским военным прекрасно известно о том, что на рынке «Меркурий» не размещено никаких военных средств или вооружений», — говорится в его заявлении.
Боевики целенаправленно выпустили 19 артиллерийских снарядов по торговому объекту, подчеркнул Фадеев.
Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.