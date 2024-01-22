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Глава СПЧ Фадеев призвал международные организации осудить теракт ВСУ в Донецке

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Глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации, он призвал их осудить теракт, совершённый ВСУ в Донецке 21 января, где из-за удара украинской армии погибли 28 человек.
Глава СПЧ Фадеев призвал международные организации осудить теракт ВСУ в Донецке
  • РИА Новости

Обращения направлены Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского союза.

«Украинским военным прекрасно известно о том, что на рынке «Меркурий» не размещено никаких военных средств или вооружений», — говорится в его заявлении.

Боевики целенаправленно выпустили 19 артиллерийских снарядов по торговому объекту, подчеркнул Фадеев.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

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