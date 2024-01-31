RT в Telegram
Подпишись

В Одессе пассажиры устроили перепалку с военкомом в маршрутке

Короткая ссылка
В Одессе женщины устроили перепалку с военкомом, который остановил автобус с пассажирами.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Типичная Одесса», передаёт РИА Новости.

«Дети маленькие в маршрутке, держат целую маршрутку, не понятно, кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте», — заявила одна из возмущённых пассажирок.

Затем, по данным агентства, местные жительницы потребовали от военного разговаривать на украинском языке, на что он в ответ заявил, что женщины также говорят по-русски.

После, согласно сообщению, ему сказали, что «имеют на это право», а он является «государственном лицом».

Ранее стало известно, что военнообязанные, находящиеся на Украине, будут вынуждены явиться в военкоматы для уточнения собственных учётных данных.

Также в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить