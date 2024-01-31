В Одессе пассажиры устроили перепалку с военкомом в маршрутке

В Одессе женщины устроили перепалку с военкомом, который остановил автобус с пассажирами.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Типичная Одесса», передаёт РИА Новости.

«Дети маленькие в маршрутке, держат целую маршрутку, не понятно, кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте», — заявила одна из возмущённых пассажирок.

Затем, по данным агентства, местные жительницы потребовали от военного разговаривать на украинском языке, на что он в ответ заявил, что женщины также говорят по-русски.

После, согласно сообщению, ему сказали, что «имеют на это право», а он является «государственном лицом».

Ранее стало известно, что военнообязанные, находящиеся на Украине, будут вынуждены явиться в военкоматы для уточнения собственных учётных данных.

Также в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации на Украине.