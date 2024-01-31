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«СТРАНА.ua»: военнообязанные на Украине будут вынуждены явиться в военкоматы

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Военнообязанные, находящиеся на Украине, будут вынуждены явиться в военкоматы для уточнения собственных учётных данных.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на новую версию законопроекта о правилах мобилизации, внесённого в Верховную раду Украины после доработки.

«В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся на Украине военнообязанные должны явиться в ТЦК для уточнения данных», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что сделать это необходимо в течение 60 дней со дня опубликования закона.

Кроме того, военнообязанные должны будут уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учётные данные.

Также в Минобороны Украины заявили, что инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу.

Ранее в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации на Украине, который в том числе предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

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