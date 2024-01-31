Times: Сырский, как и Буданов, отказался от предложения занять пост главкома ВСУ

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вслед за главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

Об этом пишет The Times.

По данным газеты, Зеленскому пришлось под давлением «международных партнёров» отказаться от отставки Залужного.

«Зеленский уволил главнокомандующего ВС Украины, но был вынужден отменить своё решение после давления со стороны высшего военного командования и международных партнёров», — говорится в статье.

Ранее в NYT заявили, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.

Также поступала информация, что Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне.