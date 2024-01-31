Economist: Залужный отказался от предложения занять пост секретаря СНБО Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от предложения занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался», — пишет Economist.

Также сообщалось, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, как предполагается, в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооружёнными силами страны.

Ранее поступала информация, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.