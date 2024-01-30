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AFR: ВСУ отказались от австралийских F/A-18 Hornet, назвав их летающим хламом

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Высокопоставленный офицер Воздушных сил ВС Украины в ходе встречи в прошлом году с представителями Австралии по поводу поставки истребителей F/A-18 Hornet заявил, что украинской армии не нужен «летающий хлам».
AFR: ВСУ отказались от австралийских F/A-18 Hornet, назвав их летающим хламом
  • Gettyimages.ru
  • © Johnny Powell

Об этом пишет газета Australian Financial Review со ссылкой на источники.

«Мы не хотим ваш летающий хлам», — цитирует издание представителя ВСУ.

Как пишет газета, этот инцидент фактически заморозил сделку о передаче Украине этих истребителей.

В июне 2023 года сообщалось, что Украина рассматривает возможность получения от Австралии палубных истребителей F/A-18, списанных из состава ВВС страны, и запросила информацию об их нынешнем состоянии.

Подробнее — в материале RT.

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