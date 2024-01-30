AFR: ВСУ отказались от австралийских F/A-18 Hornet, назвав их летающим хламом
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Об этом пишет газета Australian Financial Review со ссылкой на источники.
«Мы не хотим ваш летающий хлам», — цитирует издание представителя ВСУ.
Как пишет газета, этот инцидент фактически заморозил сделку о передаче Украине этих истребителей.
В июне 2023 года сообщалось, что Украина рассматривает возможность получения от Австралии палубных истребителей F/A-18, списанных из состава ВВС страны, и запросила информацию об их нынешнем состоянии.
Подробнее — в материале RT.