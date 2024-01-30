Директор ЦРУ: 2024 год станет для Украины тяжёлым испытанием на выносливость

Текущий год станет для Украины тяжёлым испытанием на выносливость на поле боя, считает директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

В статье для Foreign Affairs глава разведывательной службы обратил внимание на то, что президент Владимир Путин восстанавливает оборонное производство России и делает ставку на то, что время на его стороне. По оценкам Бёрнса, Россия уверена, что сможет «раздавить Украину и измотать её западных сторонников».

Задача Украины, считает шеф американской разведки, состоит в том, чтобы «повысить цену продолжения конфликта для России», не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося более глубокие удары.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен ранее высказал мнение, что военная стратегия Украины в 2024 году будет реалистичной и основанной на том, что было сделано украинскими войсками в 2023-м. По его словам, упор будет сделан на «успех в обеспечении доступа к Чёрному морю и дестабилизацию возможностей России» в Крыму.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможным вариант того, что Россия будет каким-либо образом «побеждена» на Украине.