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Госдеп США: стратегия Украины в 2024 году будет нацелена на успех в Чёрном море

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Военная стратегия Украины в 2024 году будет реалистичной и основанной на том, что было сделано украинскими войсками в 2023 году, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. По его словам, упор будет сделан на «успех в обеспечении доступа к Чёрному морю и дестабилизацию возможностей России» в Крыму.
Госдеп США: стратегия Украины в 2024 году будет нацелена на успех в Чёрном море
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По словам американского дипломата, Россия способна использовать Крым как «копьё, направленное против Украины».

«Больше о военной стратегии я ничего не скажу», — заключил О'Брайен.

Рассуждая о других проблемах Украины, чиновник Госдепа выразил уверенность, что Киев продолжит «перестраивать украинскую экономику», а Вашингтон уже видит в этом некий прогресс. Политические реформы Украины, считает он, помогут стране «вступить в Европу».

Американский дипломат подчеркнул, что, как и говорил президент США Джо Байден, «США помогут Украине победить», и это «стратегическая цель». 

Министр обороны Британии Грант Шэппс ранее выразил мнение, что для Украины 2024 год может стать решающим — определится судьба украинского народа. Как отметил корреспондент CBS News Крис Ливси, в Киеве боятся, что без американской помощи ВСУ потерпят поражение.

Вместе с этим глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможным вариант того, что Россия будет каким-либо образом «побеждена» на Украине.

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