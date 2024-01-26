Госдеп США: стратегия Украины в 2024 году будет нацелена на успех в Чёрном море
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По словам американского дипломата, Россия способна использовать Крым как «копьё, направленное против Украины».
«Больше о военной стратегии я ничего не скажу», — заключил О'Брайен.
Рассуждая о других проблемах Украины, чиновник Госдепа выразил уверенность, что Киев продолжит «перестраивать украинскую экономику», а Вашингтон уже видит в этом некий прогресс. Политические реформы Украины, считает он, помогут стране «вступить в Европу».
Американский дипломат подчеркнул, что, как и говорил президент США Джо Байден, «США помогут Украине победить», и это «стратегическая цель».
Министр обороны Британии Грант Шэппс ранее выразил мнение, что для Украины 2024 год может стать решающим — определится судьба украинского народа. Как отметил корреспондент CBS News Крис Ливси, в Киеве боятся, что без американской помощи ВСУ потерпят поражение.
Вместе с этим глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможным вариант того, что Россия будет каким-либо образом «побеждена» на Украине.