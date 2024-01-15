Министр обороны Британии: 2024 год может стать для Украины судьбоносным

Для Украины 2024 год может стать решающим — определится судьба украинского народа, уверен министр обороны Британии Грант Шэппс.

«Для Украины это будет год, когда может решиться судьба её народа. Для мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения мира примет участие в выборах», — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, «битва на Украине носит экзистенциальный характер».

Глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразил мнение, что текущий год станет критически важным для всей Европы.