МИД Франции: 2024 год станет критически важным для Европы

Текущий год станет критически важным для всей Европы. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, Сежурне отметил, что особенное значение 2024 год будет иметь в контексте выборов в США.

«Я, в частности, говорю об этом в контексте выборов в США, которые потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов», — цитирует французского министра ТАСС.

Ранее сообщалось о визите нового министра иностранных дел Франции на Украину, в ходе которого Сежурне пообещал оказывать Украине продолжительную поддержку.