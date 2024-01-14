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МИД Франции: 2024 год станет критически важным для Европы

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Текущий год станет критически важным для всей Европы. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
МИД Франции: 2024 год станет критически важным для Европы
  • РИА Новости

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, Сежурне отметил, что особенное значение 2024 год будет иметь в контексте выборов в США.

«Я, в частности, говорю об этом в контексте выборов в США, которые потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов», — цитирует французского министра ТАСС.

Ранее сообщалось о визите нового министра иностранных дел Франции на Украину, в ходе которого Сежурне пообещал оказывать Украине продолжительную поддержку.

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