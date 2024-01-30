Украинский кабмин внёс в Раду новый законопроект о мобилизации
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Об этом заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
«Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную раду», — написал Гончаренко в своих соцсетях.
Он добавил, что текст нового проекта пока не опубликован.
Депутат Рады Николай Тищенко ранее заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят в марте.
Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.