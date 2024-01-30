Украинский кабмин внёс в Раду новый законопроект о мобилизации

Украинское правительство внесло в Верховную раду новый законопроект о мобилизации на Украине.

Об этом заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.

«Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную раду», — написал Гончаренко в своих соцсетях.

Он добавил, что текст нового проекта пока не опубликован.

Депутат Рады Николай Тищенко ранее заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят в марте.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.