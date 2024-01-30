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Расчёт БПЛА ВДВ обнаружил танки ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами»

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Расчёт разведывательного БПЛА Zala уссурийских десантников обнаружил три танка ВСУ к югу от Артёмовска и скорректировал их поражение «Ланцетами».

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, во время полёта над подконтрольной ВСУ территорией в районе Клещеевки оператор БПЛА обнаружил два танка противника, которые вели огонь по позициям России из лесопосадки.

Отмечается, что их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где приняли решение уничтожить их «Ланцетами».

Позже ночью, как сообщает министерство, аналогичным способом на данном участке был поражён ещё один танк ВСУ.

Ранее вертолёты Ка-52 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также ВС России сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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