Вертолёты Ка-52 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Двигаясь на предельно малой высоте, вертолётчики вывели машины в точку начала атаки и провели пуски неуправляемых ракет С-8 по опорному пункту и скоплению легкобронированной техники украинских националистов», — заявили в ведомстве.
Также российские Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту.
Кроме того, ВС России сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южно-Донецком направлении.