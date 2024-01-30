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Вертолёты Ка-52 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Экипажи российских разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ и украинскую легкобронированную технику наКраснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Двигаясь на предельно малой высоте, вертолётчики вывели машины в точку начала атаки и провели пуски неуправляемых ракет С-8 по опорному пункту и скоплению легкобронированной техники украинских националистов», — заявили в ведомстве.

Также российские Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту.

Кроме того, ВС России сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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