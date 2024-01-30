ВС России сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военнослужащие за сутки пресекли шесть попыток украинских войск усилить позиции на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и два автомобиля. Также ВСУ потеряли более 130 бойцов в результате ударов артиллерии и ТОС группировки «Центр».