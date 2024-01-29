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Гладков: три дрона-камикадзе атаковали село Долгое, пострадавших нет

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Три дрона-камикадзе ВС Украины атаковали село Долгое Валуйского округа, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков: три дрона-камикадзе атаковали село Долгое, пострадавших нет
  • AP
  • © Libkos

«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавших нет. При этом повреждены гражданский автомобиль и экскаватор.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли село Троицкое в Курской области.

Кроме того, две девочки пострадали в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в Луганской Народной Республике.

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