Гладков: три дрона-камикадзе атаковали село Долгое, пострадавших нет
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«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе», — написал он в своём Telegram-канале.
Гладков уточнил, что пострадавших нет. При этом повреждены гражданский автомобиль и экскаватор.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли село Троицкое в Курской области.
Кроме того, две девочки пострадали в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в Луганской Народной Республике.