Гладков: три дрона-камикадзе атаковали село Долгое, пострадавших нет

Три дрона-камикадзе ВС Украины атаковали село Долгое Валуйского округа, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавших нет. При этом повреждены гражданский автомобиль и экскаватор.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли село Троицкое в Курской области.

Кроме того, две девочки пострадали в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в Луганской Народной Республике.