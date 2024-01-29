Старовойт: ВС Украины обстреляли село Троицкое в Курской области
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«Со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что никто не пострадал. При этом в населённом пункте частично нарушено электроснабжение.
Также осколками повреждены два дома и один легковой автомобиль.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные за последние сутки усилили обстрелы гражданской инфраструктуры Новой Каховки из миномётов и артиллерии.
Кроме того, мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о двух раненых мирных жителях при обстреле ВСУ.