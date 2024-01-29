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Старовойт: ВС Украины обстреляли село Троицкое в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли село Троицкое в Курской области.
Старовойт: ВС Украины обстреляли село Троицкое в Курской области
  • AP
  • © Libkos

«Со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что никто не пострадал. При этом в населённом пункте частично нарушено электроснабжение.

Также осколками повреждены два дома и один легковой автомобиль.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные за последние сутки усилили обстрелы гражданской инфраструктуры Новой Каховки из миномётов и артиллерии.

Кроме того, мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о двух раненых мирных жителях при обстреле ВСУ.

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