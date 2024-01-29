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Сальдо: ВСУ усилили обстрелы Новой Каховки миномётами и артиллерией

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные за последние сутки усилили обстрелы гражданской инфраструктуры Новой Каховки из миномётов и артиллерии.
Сальдо: ВСУ усилили обстрелы Новой Каховки миномётами и артиллерией
  • AP
  • © Libkos

«В минувшие сутки на Херсонском направлении противник усилил обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке из миномётов и артиллерии. В Алёшках намеренно атаковал дронами гражданский автотранспорт. Есть жертвы среди мирного населения», — написал он.

По его словам, над некоторыми участками левого берега Днепра в воздухе постоянно висят готовые к нападению БПЛА противника.

Губернатор не назвал точное число пострадавших, но отметил, что для пресечения агрессивных действий украинских войск военнослужащие группировки войск «Днепр» наносили противнику комплексное огневое поражение силами артиллерии и дронами.

Ранее военкор RT Виктор Мирошников показал место обстрела в Донецке, который днём подвергся удару из РСЗО «Град». По предварительным данным, три человека погибли в результате атаки войск Украины.

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