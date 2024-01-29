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Две девочки пострадали в результате обстрела дома в Новодружеске со стороны ВСУ

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Две девочки пострадали в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в Луганской Народной Республике.
Две девочки пострадали в результате обстрела дома в Новодружеске со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом заявили в Telegram-канале правительства республики со ссылкой на главу Минздрава ЛНР Наталию Пащенко.

По её словам, украинские войска обстреляли жилой дом в Новодружеске, в результате чего пострадали две несовершеннолетние девочки.

Одну из девочек оперируют в местной больнице, вторую после оказания помощи направили в детскую республиканскую клиническую больницу, уточнила Пащенко.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли село Троицкое в Курской области.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные за последние сутки усилили обстрелы гражданской инфраструктуры Новой Каховки из миномётов и артиллерии.

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