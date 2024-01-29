Повара-добровольцы из «Кухни Z» сопровождают российских бойцов на передовой
- РИА Новости
Добровольцы также собирают сухпайки для военных в зонах, куда невозможно регулярно привозить пищу.
Как отметил военкор, повара уже официально сопровождают подразделения на передовой.
«Всё готовится из нормальных продуктов питания, не консервированных, не вакуумированных, трижды в день развозим по нашим расположениям», — рассказал один из добровольцев.
Ранее военкор RT Александр Симонов показал уникальный подземный госпиталь спецназа «Ахмат», развёрнутый в непосредственной близости от передовой на Артёмовском направлении.