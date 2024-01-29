Повара-добровольцы из «Кухни Z» сопровождают российских бойцов на передовой

Военкор RT Сами Абу Деяб рассказал о работе поваров-добровольцев проекта «Кухня Z», которые трудятся на передовой, чтобы у бойцов всегда была горячая еда.

Добровольцы также собирают сухпайки для военных в зонах, куда невозможно регулярно привозить пищу.

Как отметил военкор, повара уже официально сопровождают подразделения на передовой.

«Всё готовится из нормальных продуктов питания, не консервированных, не вакуумированных, трижды в день развозим по нашим расположениям», — рассказал один из добровольцев.

Ранее военкор RT Александр Симонов показал уникальный подземный госпиталь спецназа «Ахмат», развёрнутый в непосредственной близости от передовой на Артёмовском направлении.