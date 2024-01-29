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В ГД предложили отменить пошлину за безвозмездно переданную в зону СВО технику

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Члены рабочей группы по вопросам специальной военной операции внесли в Государственную думу законопроект об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону спецоперации.
В ГД предложили отменить пошлину за безвозмездно переданную в зону СВО технику
  • РИА Новости

Об этом заявил глава рабочей группы Андрей Турчак.

Как он сообщил в своём Telegram-канале, речь идёт об автомобилях, маломерных судах и другом транспорте, который передаётся Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд военнослужащих СВО по договорам пожертвования.

«Коллеги из ОНФ тратят серьёзные деньги для того, чтобы поставить всю эту технику на учёт», — отметил Турчак.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военная продукция своевременно поступает в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности Вооружённых сил России.

По его словам, эффективная работа Министерства обороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса позволила кратно нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году.

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