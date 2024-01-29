В ГД предложили отменить пошлину за безвозмездно переданную в зону СВО технику
- РИА Новости
Об этом заявил глава рабочей группы Андрей Турчак.
Как он сообщил в своём Telegram-канале, речь идёт об автомобилях, маломерных судах и другом транспорте, который передаётся Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд военнослужащих СВО по договорам пожертвования.
«Коллеги из ОНФ тратят серьёзные деньги для того, чтобы поставить всю эту технику на учёт», — отметил Турчак.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военная продукция своевременно поступает в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности Вооружённых сил России.
По его словам, эффективная работа Министерства обороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса позволила кратно нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году.