В ГД предложили отменить пошлину за безвозмездно переданную в зону СВО технику

Члены рабочей группы по вопросам специальной военной операции внесли в Государственную думу законопроект об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону спецоперации.

Об этом заявил глава рабочей группы Андрей Турчак.

Как он сообщил в своём Telegram-канале, речь идёт об автомобилях, маломерных судах и другом транспорте, который передаётся Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд военнослужащих СВО по договорам пожертвования.

«Коллеги из ОНФ тратят серьёзные деньги для того, чтобы поставить всю эту технику на учёт», — отметил Турчак.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военная продукция своевременно поступает в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности Вооружённых сил России.

По его словам, эффективная работа Министерства обороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса позволила кратно нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году.