Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в России

Эффективная работа Министерства обороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса позволили кратно нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Об этом министр сказал во вступительном слове на Едином дне приёмки военной продукции.

«Благодаря эффективной работе Министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов», — подчеркнул он.

По словам Шойгу, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей в России, а также повышение уровня производительности труда.

Он добавил, что многие предприятия ввели в эксплуатацию новые цеха, линии и участки, оснащённые высокотехнологичным оборудованием.

Ранее Шойгу заявил, что российский ОПК работает фактически круглосуточно для обеспечения нужд СВО.