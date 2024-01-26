Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в России
Об этом министр сказал во вступительном слове на Едином дне приёмки военной продукции.
«Благодаря эффективной работе Министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов», — подчеркнул он.
По словам Шойгу, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей в России, а также повышение уровня производительности труда.
Он добавил, что многие предприятия ввели в эксплуатацию новые цеха, линии и участки, оснащённые высокотехнологичным оборудованием.
Ранее Шойгу заявил, что российский ОПК работает фактически круглосуточно для обеспечения нужд СВО.