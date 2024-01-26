Шойгу: техника своевременно поступает в зону СВО, наращивая возможности России

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военная продукция своевременно поступает в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности Вооружённых сил России.

Об этом министр сказал во вступительном слове на Едином дне приёмки военной продукции.

«Техника и средства поражения своевременно поступают в зону спецоперации, наращивая боевые возможности объединённых группировок войск», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что налаженная система ремонта и обслуживания вооружения позволила снизить сроки их восстановления, повысив готовность к применению.

Ранее Шойгу заявил, что эффективная работа Министерства обороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса позволили кратно нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году.