Авиакомпания Georgian Airways начнёт полёты из Батуми в Москву с 2 апреля
Грузинская авиакомпания Georgian Airways запускает с 2 апреля прямые рейсы между Батуми и Москвой.
- globallookpress.com
- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
Отмечается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю с посадкой в аэропорту Внуково.
Стоимость билета составляет около $300.
В декабре Georgian Airways приступила к выполнению полётов по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург — Тбилиси.
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