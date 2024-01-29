Авиакомпания Georgian Airways начнёт полёты из Батуми в Москву с 2 апреля

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запускает с 2 апреля прямые рейсы между Батуми и Москвой.

Отмечается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю с посадкой в аэропорту Внуково.

Стоимость билета составляет около $300.

В декабре Georgian Airways приступила к выполнению полётов по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург — Тбилиси.