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Авиакомпания Georgian Airways начнёт полёты из Батуми в Москву с 2 апреля

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways запускает с 2 апреля прямые рейсы между Батуми и Москвой.
Авиакомпания Georgian Airways начнёт полёты из Батуми в Москву с 2 апреля
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Отмечается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю с посадкой в аэропорту Внуково.

Стоимость билета составляет около $300.

В декабре Georgian Airways приступила к выполнению полётов по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург — Тбилиси.

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