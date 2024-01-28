MWM: США не передают самолёты A-10 Украине из-за страха их уничтожения

Вашингтон не отправляет Киеву штурмовики A-10 Thunderbolt II в связи со страхом перед потерей репутации из-за их уничтожения российскими войсками, говорится в статье Military Watch.

Автор публикации подчеркнул, что самолёт ранее не продемонстрировал выдающихся результатов во время войны в Ираке. Отмечается, что А-10 не раз сбивали иракские силы противовоздушной обороны малой дальности, а США не желают такого же сценария на Украине.

«Соединённые Штаты стремятся избежать ущерба репутации своего вооружения, тщательно контролируя его развёртывание», — сказано в материале.

Ранее журнал The National Interest написал, что США никогда не отправят Украине истребители F-35 из опасений, что они попадут к России.