MWM: США не передают самолёты A-10 Украине из-за страха их уничтожения
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Автор публикации подчеркнул, что самолёт ранее не продемонстрировал выдающихся результатов во время войны в Ираке. Отмечается, что А-10 не раз сбивали иракские силы противовоздушной обороны малой дальности, а США не желают такого же сценария на Украине.
«Соединённые Штаты стремятся избежать ущерба репутации своего вооружения, тщательно контролируя его развёртывание», — сказано в материале.
Ранее журнал The National Interest написал, что США никогда не отправят Украине истребители F-35 из опасений, что они попадут к России.