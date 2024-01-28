Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи
«Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — сказала политик.
Ранее Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил.
В ноябре СБУ возбудила уголовное дело в отношении Фарион.
При этом депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» София Федина заявила, что Киев не может запретить российский контент на Украине.