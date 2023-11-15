СБУ возбудила уголовное дело в отношении экс-депутата Рады Фарион

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион из-за её высказываний о русскоговорящих военных ВСУ, которых она не считает украинцами.

«СБУ открыла криминальное производство в отношении Ирины Фарион», — говорится в заявлении службы.

Её обвиняют, в том числе, в нарушении равноправия граждан, оскорблении чести и достоинства военнослужащих.

Также будут проведены ряд экспертиз по факту высказываний Фарион.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец пожаловался в СБУ и полицию из-за высказываний Фарион.

Экс-депутат в интервью программе «Говорит большой Львов» заявила, что русскоязычных жителей Украины, не желающих переходить на украинский язык, следует утилизировать.