СБУ возбудила уголовное дело в отношении экс-депутата Рады Фарион
«СБУ открыла криминальное производство в отношении Ирины Фарион», — говорится в заявлении службы.
Её обвиняют, в том числе, в нарушении равноправия граждан, оскорблении чести и достоинства военнослужащих.
Также будут проведены ряд экспертиз по факту высказываний Фарион.
Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец пожаловался в СБУ и полицию из-за высказываний Фарион.
Экс-депутат в интервью программе «Говорит большой Львов» заявила, что русскоязычных жителей Украины, не желающих переходить на украинский язык, следует утилизировать.