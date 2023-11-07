СБУ попросили проверить высказывания экс-депутата Рады о русскоговорящих

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец пожаловался в СБУ и полицию из-за высказываний бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион о русскоговорящих военных ВСУ, которых она не считает украинцами.

«Лично обратился в соответствующие органы государственной власти — Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания — по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования», — сказал он.

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион резко раскритиковала говорящих на русском языке членов террористического нацбатальона «Азов»*.

Фарион также в интервью программе «Говорит большой Львов» заявила, что русскоязычных жителей Украины, не желающих переходить на украинский язык, следует утилизировать.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.