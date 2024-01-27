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Депутат Рады Федина: Киев не может запретить российский контент на Украине

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На Украине власти не могут запретить гражданам доступ к российскому контенту, заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» София Федина.
Депутат Рады Федина: Киев не может запретить российский контент на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Tibor Bognar

«Нужно понимать, что у нас нет 100%-ной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят», — заявила она в интервью YouTube-каналу NewsRoom.

Федина акцентировала внимание на поведении молодёжи в стране: по её словам, подростки в качестве формы протеста делают выбор в пользу российского контента против насильственной украинизации. Она привела в пример девушек из Львова, пользующихся заблокированной на Украине соцсетью «ВКонтакте».

Депутат возложила вину за сложившуюся ситуацию на Министерство цифровой трансформации Украины.

Ранее Нацбанк Украины запретил украинским банкам принимать от граждан оплату за подписку на четыре российских онлайн-кинотеатра.

В украинской Виннице запретили песни, книги, спектакли и кино на русском языке.

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