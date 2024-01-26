Песков — о сбитом Ил-76: Киев уничтожает своё население с 2014 года
- РИА Новости
Песков подчеркнул, что существуют неоспоримые факты, что киевские власти не в первый раз уничтожают своё население.
«Они, собственно, начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать своё население. Это продолжение этих действий», — сказал он.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.
В Минобороны России накануне сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.