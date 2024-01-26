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Песков — о сбитом Ил-76: Киев уничтожает своё население с 2014 года

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о сбитом самолёте Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные, заявил, что Киев с 2014 года последовательно уничтожает своё население.
Песков — о сбитом Ил-76: Киев уничтожает своё население с 2014 года
  • РИА Новости

Песков подчеркнул, что существуют неоспоримые факты, что киевские власти не в первый раз уничтожают своё население.

«Они, собственно, начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать своё население. Это продолжение этих действий», — сказал он.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

В Минобороны России накануне сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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