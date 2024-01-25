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Захарова: нацисты в Киеве желают физически устранить всех несогласных с ними

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Запад десять лет назад привёл к власти на Украине настоящих нацистов, идеологических последователей Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью сербскому изданию «Политика». Она подчеркнула, что цель этих властей — физическое устранение всех несогласных с киевским режимом и в первую очередь уничтожение всего русского.
Захарова: нацисты в Киеве желают физически устранить всех несогласных с ними
  • РИА Новости

«Только на Украине сегодня дети идут в школу в первый класс под песни, в которых призывают убивать русских, только там сжигают книги, как это делали в Третьем Рейхе, и проводят на улицах факельные шествия», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что по линии Следственного комитета России ведётся расследование деяний украинских нацистов. На сегодняшний день возбуждено уже более 4 тыс. уголовных дел в отношении свыше 900 лиц.

Как ранее отметил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, переход на нацистскую идеологию привёл Владимира Зеленского к краху.

Президент России Владимир Путин в декабре подчеркнул, что украинские власти во время переговоров не соглашались с тем, что стране нужна денацификация, однако в стране национальным героем является известный нацист Степан Бандера, а Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодировал бывшему солдату СС в канадском парламенте.

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