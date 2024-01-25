Захарова: нацисты в Киеве желают физически устранить всех несогласных с ними
- РИА Новости
«Только на Украине сегодня дети идут в школу в первый класс под песни, в которых призывают убивать русских, только там сжигают книги, как это делали в Третьем Рейхе, и проводят на улицах факельные шествия», — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что по линии Следственного комитета России ведётся расследование деяний украинских нацистов. На сегодняшний день возбуждено уже более 4 тыс. уголовных дел в отношении свыше 900 лиц.
Как ранее отметил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, переход на нацистскую идеологию привёл Владимира Зеленского к краху.
Президент России Владимир Путин в декабре подчеркнул, что украинские власти во время переговоров не соглашались с тем, что стране нужна денацификация, однако в стране национальным героем является известный нацист Степан Бандера, а Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодировал бывшему солдату СС в канадском парламенте.