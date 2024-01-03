Медведчук заявил, что переход на нацистскую идеологию привёл Зеленского к краху
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Статья Медведчука опубликована на сайте «Другой Украины».
Первой ошибкой Медведчук назвал то, что Зеленский привлекал к власти непрофессионалов.
Второй ошибкой Зеленского Медведчук назвал «переход на нацистскую идеологию».
«Нацизм помогает сделать из недалёких и вороватых «Слуг народа» воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на «вселенское зло» в виде Москвы», — отметил он.
Третьей ошибкой Медведчук назвал надежду Зеленского на то, что поддержка Запада перекроет все риски противостояния с Россией.
Ранее Медведчук заявил, что Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения.
В ноябре политик отметил, что Зеленский терпит поражение по всем фронтам.