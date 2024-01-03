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Медведчук заявил, что переход на нацистскую идеологию привёл Зеленского к краху

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Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский допустил три ошибки, которые привели к его краху.
Медведчук заявил, что переход на нацистскую идеологию привёл Зеленского к краху
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Статья Медведчука опубликована на сайте «Другой Украины».

Первой ошибкой Медведчук назвал то, что Зеленский привлекал к власти непрофессионалов.

Второй ошибкой Зеленского Медведчук назвал «переход на нацистскую идеологию».

«Нацизм помогает сделать из недалёких и вороватых «Слуг народа» воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на «вселенское зло» в виде Москвы», — отметил он.

Третьей ошибкой Медведчук назвал надежду Зеленского на то, что поддержка Запада перекроет все риски противостояния с Россией.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения.

В ноябре политик отметил, что Зеленский терпит поражение по всем фронтам.

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