Медведчук заявил, что переход на нацистскую идеологию привёл Зеленского к краху

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский допустил три ошибки, которые привели к его краху.

Статья Медведчука опубликована на сайте «Другой Украины».

Первой ошибкой Медведчук назвал то, что Зеленский привлекал к власти непрофессионалов.

Второй ошибкой Зеленского Медведчук назвал «переход на нацистскую идеологию».

«Нацизм помогает сделать из недалёких и вороватых «Слуг народа» воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на «вселенское зло» в виде Москвы», — отметил он.

Третьей ошибкой Медведчук назвал надежду Зеленского на то, что поддержка Запада перекроет все риски противостояния с Россией.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения.

В ноябре политик отметил, что Зеленский терпит поражение по всем фронтам.