Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения.

В своей колонке на платформе «Смотрим.ру» он отметил, что Запад будет давать Киеву всё меньше финансирования. По мнению Медведчука, США было выгодно утопить Европу экономически, а также изолировать её от России.

«При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал всё, чтобы Украина такой серой зоной стала», — добавил политик.

Он подчеркнул, что Зеленский разрушил страну «своей глупостью и непрофессионализмом», а вместо Украины сейчас серая зона, долги, а также сотни убитых и раненых.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад всё чаще обсуждает необходимость замены Зеленского.