Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам, заявил украинский оппозиционер, лидер совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он напомнил о конфликте Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, отметив, что Зеленский — человек гражданский, но при этом второй год пытается заработать рейтинг на вмешательстве в военное дело.

«Зеленский в военном деле ничего не смыслит, а значит, конфликт с профессиональными военными неизбежен. Военная риторика Зеленского является чистейшим фарсом, что системно ведет ещё к одному поражению — к поражению в информационной войне», — заявил Медведчук в своей статье.

Ещё одна сфера, где, по мнению украинского оппозиционера, терпит поражение лидер страны, — организация крепкого тыла. Медведчук обратил внимание на то, что вместо этого Зеленский «гастролирует по чужим странам в поисках денег».

Он также напомнил о заявлении спикера парламента Украины о том, что в стране нет «российских национальных меньшинств», которые, по словам украинского оппозиционера, «найти несложно».

«Режим Зеленского либо подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность... Его команда не слушает голос разума, а слушает голос Лондона. А Лондон судьба и репутация ЕС, мягко говоря, не интересует. Ему интереснее поссорить Киев и Брюссель... Поэтому и здесь Зеленский терпит поражение», — заключил Медведчук.

Ранее The Guardian со ссылкой на источник сообщала, что Владимир Зеленский обеспокоен вероятностью проигрыша в случае президентских выборов на Украине.

Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для проведения выборов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил, что боится «большой беды» из-за политических разногласий в случае проведения президентских выборов в стране.