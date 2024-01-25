Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области, отметил, что оно нужно для расследования преступлений киевского режима.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти намерены настаивать на международном расследовании крушения самолёта Ил-76.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», — сказал Песков.

Украинские СМИ ранее начали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.

Так, например, ранее издание «Украинская правда» сообщило, что ВСУ сбили российский Ил-76 под Белгородом и что якобы он перевозил ракеты к комплексам С-300.

После того как Минобороны России сообщило, что самолёт перевозил для обмена 65 пленных военнослужащих ВСУ, СМИ изменило текст новости.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.