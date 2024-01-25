Марочко: киевские власти создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации

Власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона.

Об этом заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, жителям области не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают пропавшие электричество и воду.

Кроме того, как отметил Марочко, ВСУ размещают тяжёлое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта.

«По словам местных властей, «все блага цивилизации» будут предоставлены жителям в случае переезда в глубь страны», — цитирует Марочко РИА Новости.

Ранее экс-подполковник ЛНР рассказал, что ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артёмовском.

Также, он сообщил, что жители Харьковской области, которых эвакуировали украинские власти, не выходят на связь с семьями.