Марочко: ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артёмовском
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Его слова приводит РИА Новости.
Марочко рассказал, что продвижение ВС России на Артёмовском направлении вынудило бежать украинских военных, которые должны были удерживать рубеж между Артёмовском и Часовым Яром.
«Для пресечения самовольного оставления позиций по отступающим боевикам был нанесён артудар (со стороны ВСУ. — RT)», — сказал он.
Марочко добавил, что в районе Клещеевки подразделение ВСУ открыло огонь по сослуживцам, которые хотели сдаться в плен российской армии.
Ранее сдавшийся в плен украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных.