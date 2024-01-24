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Марочко: ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артёмовском

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины наносят артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам на Артёмовском направлении.
Марочко: ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артёмовском
  • Gettyimages.ru
  • © Mariia Kokorina

Его слова приводит РИА Новости.

Марочко рассказал, что продвижение ВС России на Артёмовском направлении вынудило бежать украинских военных, которые должны были удерживать рубеж между Артёмовском и Часовым Яром.

«Для пресечения самовольного оставления позиций по отступающим боевикам был нанесён артудар (со стороны ВСУ. — RT)», — сказал он.

Марочко добавил, что в районе Клещеевки подразделение ВСУ открыло огонь по сослуживцам, которые хотели сдаться в плен российской армии.

Ранее сдавшийся в плен украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных.

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