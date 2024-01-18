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Марочко: эвакуированные Киевом жители Харьковской области не выходят на связь

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Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что жители Харьковской области, которых эвакуировали украинские власти, не выходят на связь с семьями.

По его словам, эвакуированные сообщали, что представители украинского МВД отобрали у них якобы ради безопасности мобильные телефоны и другие средства связи.

«Пока стало известно о нескольких таких случаях, но так называемая эвакуация (принудительный вывоз населения) только началась, и данных фактов может быть больше», — цитирует Марочко РИА Новости.

16 января власти Харьковской области заявили о начале обязательной эвакуации из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.

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