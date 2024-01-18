Марочко: эвакуированные Киевом жители Харьковской области не выходят на связь
По его словам, эвакуированные сообщали, что представители украинского МВД отобрали у них якобы ради безопасности мобильные телефоны и другие средства связи.
«Пока стало известно о нескольких таких случаях, но так называемая эвакуация (принудительный вывоз населения) только началась, и данных фактов может быть больше», — цитирует Марочко РИА Новости.
16 января власти Харьковской области заявили о начале обязательной эвакуации из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.