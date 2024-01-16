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Власти Харьковской области объявили об эвакуации двух общин Купянского района

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Власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.
Власти Харьковской области объявили об эвакуации двух общин Купянского района
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы областной администрации Олега Синегубова.

«Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района», — заявил он.

Синегубов уточнил, что всего эвакуации подлежит 26 сёл в указанных общинах. По его словам, эвакуированные будут обеспечены жильём и другой поддержкой за счёт международных гуманитарных организаций.

По данным местных властей, в указанных населённых пунктах находятся 3043 человека, в том числе 279 детей.

В декабре сообщалось, что из 19 населённых пунктов в Сумской области, граничащих с Россией, полностью вывезли население.

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