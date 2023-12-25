В Сумской области вывезли людей из 19 граничащих с Россией населённых пунктов

Из 19 населённых пунктов в Сумской области, граничащих с Россией, полностью вывезли население.

Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на областную военную администрацию.

«В Сумской области из 19 населённых пунктов полностью эвакуировалось население. Речь о пятикилометровой зоне», — говорится в публикации.

Отмечается, что к началу декабря с указанных территорий вывезли 3,6 тыс. человек, включая 679 детей.

Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что на Украине власти Харьковской области собираются принудительно эвакуировать 275 детей из десяти населённых пунктов.

Более 5 тыс. мирных жителей отказались от эвакуации и остались в городе Алёшки Херсонской области.