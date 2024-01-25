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The Telegraph: США вряд ли поставят Украине штурмовики A-10

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Соединённые Штаты вряд ли поставят Вооружённым силам Украины штурмовики A-10 из опасения, что они будут сбиты и «упадут на землю в огне».

Такое мнение в статье для газеты The Telegraph высказал обозреватель Дэвид Экс.

По мнению автора публикации, одним из аргументов против поставки таких штурмовиков ВСУ можно считать опасность, с которой они столкнутся на фронте.

«А также тревожная перспектива того, что десятки самолётов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего», — говорится в статье.

Ранее заместитель главы Генштаба США по вопросам планирования и программ Ричард Мур — младший заявил, что укомплектованность парка истребителей ВВС США не позволяет стране вступить в равное соперничество с другими великими державами.

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