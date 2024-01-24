Белик: признание Украины страной-террористом позволит создать санитарный коридор

Депутат Госдумы Дмитрий Белик объяснил в беседе с RT, почему, по его мнению, необходимо присвоить Украине статус государства-террориста. С таким заявлением он выступил после катастрофы с Ил-76.

По его словам, присвоение Украине статуса государства-террориста позволяет начать мероприятия, о которых говорил президент России Владимир Путин. Речь идёт о создании некоего санитарного коридора между приграничными областями страны и Украиной, добавил Белик.

«На сегодняшний день эта мера не просто актуальна, она уже назрела», — пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день преступления киевского режима исчисляются даже не десятками, а сотнями, все они чётко подпадают под международное понятие «терроризм».

«Сколько убито мирного населения их руками, сколько раз они били по своим же солдатам, которые сдавались в плен? Это не борьба за независимость, это не западные ценности, это самый настоящий терроризм. А идеологом этих поступков является именно правящая киевская власть. Признать этот режим террористическим, думаю, будет справедливо», — заключил собеседник RT.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев поставил под вопрос возможность любых договорённостей, совершив акт безумного варварства и сбив самолёт Ил-76 в Белгородской области.

Украинские СМИ стали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.

Также сообщалось, что к месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.