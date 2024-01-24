Мирошник о крушении Ил-76: Киев совершил акт безумного варварства

Киев поставил под вопрос возможность любых договорённостей, совершив акт безумного варварства и сбив самолёт Ил-76 в Белгородской области. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Киев продемонстрировал полное пренебрежение к человеческой жизни, а также нарушил договорённости, убив российских лётчиков, бойцов сопровождения и своих же сограждан.

«Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договорённостей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если ещё не нарушили, то непременно нарушат», — написал Мирошник в личном Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик выступил с призывом признать Украину страной-террористом после катастрофы Ил-76.