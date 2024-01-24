Мирошник о крушении Ил-76: Киев совершил акт безумного варварства
- РИА Новости
По его словам, Киев продемонстрировал полное пренебрежение к человеческой жизни, а также нарушил договорённости, убив российских лётчиков, бойцов сопровождения и своих же сограждан.
«Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договорённостей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если ещё не нарушили, то непременно нарушат», — написал Мирошник в личном Telegram-канале.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик выступил с призывом признать Украину страной-террористом после катастрофы Ил-76.