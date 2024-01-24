Депутат Швыткин — о крушении Ил-76: варварский террористический акт

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал в беседе с RT крушение Ил-76 варварским террористическим актом Киева.

По словам депутата, этот теракт направлен Киевом против собственного населения в лице военнопленных ВСУ.

«Украинская сторона предварительно была оповещена о перевозимых военнопленных в самолёте соответствующим образом. Российская сторона никоим образом не заинтересована в уничтожении данных военнопленных, предназначенных для обмена на наших военнопленных», — объяснил Швыткин.

Он также подчеркнул, что все попытки переложить ответственность на российскую сторону «обречены на провал».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что уничтожение Вооружёнными силами Украины самолёта Ил-76, на борту которого находились украинские же военнопленные, — это результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве.