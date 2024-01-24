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Медведев: сбитый Ил-76 — итог политической борьбы неонацистских элит в Киеве

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Уничтожение Вооружёнными силами Украины самолёта Ил-76, на борту которого находились украинские же военнопленные, — это результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: сбитый Ил-76 — итог политической борьбы неонацистских элит в Киеве
  • РИА Новости

Медведев в личном Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью российских лётчиков, а также отметил, что дальше будет только хуже. По его словам, украинский истеблишмент, стремясь задержаться у власти, будет с лёгкостью убивать своих же граждан.

«Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей», — написал Медведев.

Ранее в Государственной думе России призвали признать Украину страной-террористом после крушения Ил-76.

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