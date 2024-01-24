Медведев: сбитый Ил-76 — итог политической борьбы неонацистских элит в Киеве
- РИА Новости
Медведев в личном Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью российских лётчиков, а также отметил, что дальше будет только хуже. По его словам, украинский истеблишмент, стремясь задержаться у власти, будет с лёгкостью убивать своих же граждан.
«Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей», — написал Медведев.
Ранее в Государственной думе России призвали признать Украину страной-террористом после крушения Ил-76.