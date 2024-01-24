Российский боец: средства связи России шагнули далеко вперёд с начала СВО

Современные средства связи и разведки, применяемые Вооружёнными силами России на фронте, шагнули далеко вперёд в сравнении с началом специальной военной операции, заявил военнослужащий 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота с позывным Батыр.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Системы связи и технические средства наблюдения, применяемые на линии боевого соприкосновения, далеко шагнули по сравнению с началом СВО», — поделился собеседник агентства.

По словам военного, отрезок времени от обнаружения цели до принятия решения на поражение составляет всего несколько секунд.

Ранее издание Business Insider написало, что украинские дроны теряют свою эффективность и становятся бесполезными из-за модернизации российских средств РЭБ.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские системы РЭБ могут заглушить любой беспилотник украинской армии.