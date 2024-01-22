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Генерал ВСУ Кривонос: российские РЭБ могут заглушить любой беспилотник ВСУ

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Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут заглушить любой беспилотник украинской армии.
Генерал ВСУ Кривонос: российские РЭБ могут заглушить любой беспилотник ВСУ
  • РИА Новости

В эфире телеканала «Прямой» он отметил, что любой БПЛА теряет свою актуальность, так как российские военные находят на него активное противодействие, используя новые подходы, а также «мощные системы РЭБ, которые у них есть».

Как передаёт РИА Новости, Кривонос также выделил работу артиллерии ВС России и высказал мнение, что российские войска не только обладают преимуществом в воздухе, но и обходят соперника по количеству снарядов.

Ранее издание Business Insider написало, что украинские дроны теряют свою эффективность и становятся бесполезными из-за модернизации российских средств РЭБ.

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